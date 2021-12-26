بالكاجوال.. لقاء سويدان تحتفل بـ الكريسماس

احتفلت الفنانة لقاء سويدان ، بـ الكريسماس ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.



وظهرت لقاء سويدان بجوار شجرة الكريسماس باطلالة كاجوال انيقة ومميزة، نالت اعجاب متابعيها.



يذكر ان اخر اعمال لقاء سويدان مسلسل "أيام " حيث تظهر بالحجاب، وتجسد شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.



مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى ولقاء سويدان وشيرى عادل، ورياض الخولى، وسلوى خطاب، ومحمود حجازى، ومصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.