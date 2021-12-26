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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| حكم الكذب مراعاة للمشاعر والأحاسيس.. سبب تسمية سورة النمل

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

هل يجوز الكذب لرتق المشاعر والأحاسيس؟.. خالد الجندي يجيب

هل يجوز الكذب لرتق المشاعر والأحاسيس؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقته ببرنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية dmc.

وقال خالد الجندي: “ اوعى تفتكر إن مراة أو لهب كانت شغالة تجمع حطب، لكنها بتحب تولعها بين الناس زي ما بنقول ازاي يشتمك وازاي تسكت عليه وغيره”.. مضيفاً:"عشان كده بقول: هل يجوز الكذب لرتق المشاعر؟: نعم".

وشدد خالد الجندي على أننا حين نرى شخصاً قد أحرق وجهه فنقول :" ايه القمر ده، نور على نور، عارف أجمل حاجة فيك اي النور اللي بيخرج من وشك"، فما تفعله من رتق المشاعر والأحاسيس هذا عظيم عند الله، فالكلمة الطيبة صدقة، تبعدك عن النار وتطفئ غضب الرب وتكتب عند الله من الصادقين". 

وقال خالد الجندي إن إشعال الفتن بين الناس كان وظيفة تقوم بها إمرأة أبو لهب في الجاهلية، لذا يقول القرآن عنها:" وإمرأته حمالة الحطب".

 

مبروك عطية محذراً من الجمعيات: نظام فاشل ابتعدوا عنه

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ بجامعة الأزهر، تعليقاً على من يقومون بعمل جمعيات لإدخار مبلغ من المال يساعد فى متطلبات الحياة، إن ثقة الإنسان فى نفسه مهمة جدا ويبنى عليها أمورًا كثيرة.

وأضاف مبروك عطية، خلال الفيديو المنشور عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب": “من يدفع 1000جنيه كل شهر لجمعية مشترك فيها عشان ياخد فى دوره الـ 10000 جنيه، طب ما تحوشهم انت، هل لهذه الدرجة انت واحد مهزوز فى نفسك، ان مكنتش دفعت لواحد 1000 جنية مش هتعرف تحوشها أنت، خلاص ايدك هتاكلك”.

وتابع مبروك عطية: “لابد على كل إنسان أن يكون لديه ثقة فى نفسه بأن يدخر مبلغا من المال، وقال أحد العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر أسهمًا لنوائب الزمن، وهو النبي الذي كان فى غني عن هذا معملش جمعية مع أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان”.

وأوضح أن الجمعية نظام فاشل، قائلاً: "شيل اللى انت عاوز تشيله وخلى عندك ثقة فى نفسك لو حصل ايه مش هتمد ايدك عليه، اقتطع جزءًا من مالك وتأسى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدخر أسهمًا للنوائب". 

 

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