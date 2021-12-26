بطلة القصة الحقيقية لـ حكاية حلم حياتي: سعيدة بتقديم شخصيتي في مسلسل إلا أنا

قالت ميريام، البطلة الحقيقة لحكاية "حلم حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، إن شخصيتها في العمل، أحبتها لأنها قريبة منها.

وأضافت "ميريام،"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "سعيدة بتقديم شخصيتي في المسلسل، لأنها قريبة مني.. يجب أن يحب الناس بعضهم، ومنهم المصابين بالتوحد لأنهم يحتاجون لمشاعر معينة من الناس".

وقالت نهاد والدة الطفلة ميريام: "كل الأسر التي لديها أطفال مصابين بالتوحد يبذلون جهد كبير مع أولادهم، وهناك حالات تتحسن بشكل كبير".

وأضافت: “مصابو التوحد ليسوا متشابهين، وكل حالة لها وضع وصفات.. على أمهات الاطفال المصابين بالتوحد بأن يكون لديهم أمل.. وهيلاقوا هدايا من ربنا".