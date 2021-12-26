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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار متابعيها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة جذابة مرتدية فستان بيج مطرز ومكشوف، وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها و اعتمدت على مكياج جرئ أظهر جمال ملامحها. 
 

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.


 بينما آخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

 

الفنانة اللبنانية إطلالة جذابة أحدث ظهور هيفاء وهبي مسلسل أسود فاتح

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