بيع أكبر كنز من العملات المعدنية في العالم برقم خيالي

كشفت صحيفة “ديلي ميل”، أنه تم شراء أكبر كنز من العملات المعدنية في العالم من عصر الحديد والذي تم العثور عليه في أحد الحقول من الملكة بواسطة جزيرة جيرسي مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني.

وافاد الصحيفة تم اكتشاف كنز Le Catillon II في عام 2012 من قبل اثنين من هواة الكشف عن المعادن الذين أمضوا عقودًا في تمشيط حقل واحد.

تلقى ريج وريتشارد مايلز في البداية بلاغًا في الثمانينيات من امرأة قالت إنها رصدت شيئًا يشبه الأزرار الفضية، في النهاية ، تم العثور على 69347 قطعة نقدية تحت سياج في كومة من الطين ، تم اكتشافها بعد 2000 عام تحت الأرض.

وقدرت العملات المعدنية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني ، فيما تم دفن العملات الفضية والذهبية الرومانية والسلتية تحت سياج في كومة كبيرة من الطين ، تزن ثلاثة أرباع الطن وقياسها 140 × 80 × 20 سم.

تم إعلان الكنز لاحقًا على أنه "كنز" من قبل الحكومة ، مما يعني أن العملات المعدنية أصبحت ملكًا للملكة - على الرغم من حصول الزوجين على مكافأة.