عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 حفلات غنائية للفنان محمود الليثي ليلة رأس السنة.. تفاصيل

محمود الليثي
محمود الليثي

حالة من النشاط الفني يعيشها نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجارى، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذى سيقدم خلال أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره الذى يحرض على التفاعل مع أغنياته وترديد كلماتها.

 

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثي، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالهم بأجمل اغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

 

وكان المطرب محمود الليثي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

 

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

 

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى

محمود الليثي حفلات رأس السنة حفلات محمود الليثي أغاني محمود الليثي الفن الشعبى

ترشيحاتنا

اتصرف عليها مليارات.. عمرو أديب: توشكى كنا نسيناها والنهاردة شوفنا إيه اللي اتعمل| فيديو

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

غرق 27 مهاجرا قبالة الساحل الغربي الليبي خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا

وزيرة البيئة: حياتي العملية تتشابه مع فيلم تيمور وشفيقة.. فيديو

"نحن نقاتل".. أول تعليق من النني بعد خماسية أرسنال في شباك نورويتش

رئيس التشيك: انتظروا هجمات إرهابية في أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

مروان محسن يوجه رسالة لزملائه فى فيوتشر بعد التعادل أمام الأهلي | شاهد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

فيوتشر يوقف انتصارات الأهلي ويتعادل 1-1 مع بطل السوبر الأفريقي

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

الوعي والبناء.. ماذا قدمت وزارة الأوقاف خلال 7 سنوات

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

الثاني عربيًا.. إشادات دولية بالاقتصاد المصري في عهد السيسي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ