برلمانية عن عدم زراعة نباتات الزينة: ندعم قرار الدولة لمواجهة التحديات المائية

أشادت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن منع زراعة نباتات الزينة، منوهة أن الدولة في صدد اتخاذ أي قرار من شأنه الحفاظ على المياه، وذلك في ظل التحديات المائية التي نواجهها.

وتابعت النقاش في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية وضعت خطط من أجل ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك فى بالتزامن مع الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.‬

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، أن نباتات الزينة وفق ما انتهى إليه خبراء، فإنها نباتات شرهه جدا للمياه، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع سياسة الدولة في ترشيد المياه حيث أنها قامت بتقليل نسبة الزراعات لبعض المحاصيل الشرهة للمياه، وبالتالي ما اتم اتخاذه بشأن نباتات الزينة أمر طبيعي في ظل التحديات التي يواجهها العالم بسبب تغيرات المنااخخ وتأثيره السلبي على كميات المياه الموجوده.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم زراعة نباتات الزينة مرة أخرى، قائلا: "مفيش زراعة تاني لنباتات زينة، وشوفوا الموضوع يتعمل ازاي، مادام نقطة المياه المستخدمة صالحة للري نستخدمها في نباتات مثمرة".

وحول صعوبة تنفيذ مشروع الاستزراع، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية بتوشكى، صلاحية جميع الأراضي وأهمية فكرة المشروع، نافيا كونه مشروعا دون جدوى، مرددا: "المواضيع عشان تتعمل متتعملش كده، مينفعش نقول غير الحقيقة، بدل ما نقول مش معانا فلوس، نقول المشروع مش ناجح، لا المشروع ناجح، وكل الأراضي الموجودة حتى في وادى النطرون والدلتا، تصلح للزراعة، ومش هنحط إيدينا على خدنا".