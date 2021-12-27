أخبار التعليم | تربية حلوان تبدأ الامتحانات 2 يناير 2022.. اليوم.. ورشة عمل حول نظام "شمس" للأجهزة العلمية بجامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية



احصل علي فرصة للدراسة في روسيا .. عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه، مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

آداب حلوان : امتحانات التخلفات أول يناير

أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتجهيز المدرجات والقاعات لاستقبال الامتحانات، وتطعيم أغلب منتسبى الجامعة بلقاح كورونا، كما أنه يتم حاليا تطعيم الباقين وتطعيم الطلاب الذين لم يبلغوا 18 عاما بلقاح فايزر.



اليوم.. ورشة عمل حول نظام "شمس" للأجهزة العلمية بجامعة عين شمس

تنظم وحدة شمس بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس ورشة عمل للأجهزة العلمية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.



وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية … اليوم

تنظم جامعة القاهرة، اليوم الاثنين في الحادية عشرة صباحا، احتفالية لوضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

الضوابط القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد مؤتمر بحقوق عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمر بعنوان "الجوانب القانونية والإقتصادية لمكافحة الفساد"، يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، بقاعة الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالكلية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

تربية حلوان تبدأ الامتحانات 2 يناير 2022

أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجرائات احترازية من فيروس كورونا، حيث تم تعقيم وتجهيز المدرجات والقاعات لاستقبال الامتحانات، وتطعيم أغلب منتسبى الجامعة بلقاح كورونا، كما أنه يتم حاليا تطعيم الباقين وتطعيم الطلاب الذين لم يبلغو 18 عاما بلقاح فايزر.