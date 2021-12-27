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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. ورشة عمل حول نظام "شمس" للأجهزة العلمية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة شمس، بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة عين شمس، ورشة عمل للأجهزة العلمية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

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وتستهدف الورشة مدخلي بيانات الأجهزة العلمية في مختلف كليات جامعة عين شمس، ويديرها المهندس محمود رمضان رئيس قسم وحدة شمس بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقام الورشة غدًا الإثنين فى تمام الساعة الحادية عشر بمعمل مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن نظام شمس للأجهزة العلمية، هو نظام يضم حصرًا لجميع الأجهزة العلمية الموجودة في كل كليات جامعة عين شمس ومعاهدها ووحداتها، ويتم تحديث هذا النظام الأرشيفي بشكل دوري بحيث يوضح مكان الأجهزة ونوعها.

يشار إلى أن عدد الأجهزة العلمية في جامعة عين شمس وكلياتها المختلفة وصل إلى حوالي 4038 جهاز من 1713 نوعًا مختلفاً.

مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات جامعة عين شمس ورشة عمل للأجهزة العلمية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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