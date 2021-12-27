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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعمل ايه لو حسيت بأعراض تنفسية في الأعياد؟..الصحة تقدم 6 نصائح

فحص كورونا
فحص كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان عدة إرشادات يجب اتباعها إذا ظهرت أعراض تنفسية على أي مواطن  خلال موسم الأعياد خاصة عيد الميلاد المجيد وأعياد الأخوة الأقباط التي ننتظرها بعد أيام.

وشملت النصائح ما يلي :
1-ابتعد مسافة لا تقل عن متر الآخرين الذين يعيشون معك في جميع الأوقات

2-حافظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة 

3- راقب أي أعراض قد تظهر عليك لمدة 14 يوما 

4- احرص على ارتداء الكمامة طوال الوقت لحماية الآخرين 

5- واظب على تنظيف يديك باستمرار 

6- لا تخرج إلى الأماكن العامة 

وكانت وزارة الصحة والسكان،أعلنت الأحد، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 317199 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 823 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

الصحة أعراض تنفسية عيد الميلاد المجيد الأقباط التهوية الكمامة

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