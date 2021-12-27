أستراليا تسجل أول حالة وفاة بالمتحور أوميكرون وتشدد قيود كورونا

سجلت أستراليا، اليوم الاثنين، أول حالة وفاة بالمتحور أوميكرون، وذلك بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.



وذكرت وكالة الأنبا الأسترالية أن حالة الوفاة هي لرجل في الثمانينيات من العمر في مستشفى ويستميد، وكان مقيمًا في مرفق لرعاية المسنين غرب سيدني، حيث أصيب بالعدوى.



وكان الرجل قد تلقى جرعتين من لقاح "كوفيد-19"، وكان يعاني من ظروف صحية مرضية مزمنة.



وسجلت أستراليا في المجمل 9123 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 311 ألفا و83 إصابة، فيما شهدت 6 حالات وفاة جديدة من بينها أول وفاة بأوميكرون.. ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2196 وفاة.



وشددت السلطات في نيو ساوث ويلز اعتبارًا من الساعة 12.01 صباحًا (بالتوقيت المحلي) حيث عادت أماكن الضيافة أيضًا لاستقبال الاشخاص بحدود شخص واحد لكل مترين مربعين، مع عدم وجود حد للكثافة في الأماكن المفتوحة. وقالت حكومة نيو ساوث ويلز إن هذه القيود ستستمر حتى 27 يناير المقبل.