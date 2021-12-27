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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان: أفراح القبة دفعنى لـ منورة بأهلها ودخلت عالم الرعب من الغرفة 207

سلوى عثمان
سلوى عثمان

أكدت الفنانة سلوى عثمان أن المخرج الكبير يسرى نصر الله رشحها للمشاركة فى بطولة مسلسل “منورة بأهلها” بعد مشاهدته لدورها ضمن أحداث مسلسل أفراح القبة . 

وتابعت سلوى عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة :“أجسد ضمن أحداث مسلسل ”منورة بأهلها " شخصية جديدة  على ، حيث العب دور امرأة تبدو قوية الشخصية وصلبة ، الا ان بداخلها كم من المشاعر كبير. 

وتضيف سلوى عثمان قائلة : كانت توجيهات مخرج العمل يسرى نصر الله الا تظهر تلك المرأة مشاعرها طيلة الوقت ، وهذا الأمر ليس سهلاً على الممثل رغم ان تلك الشخصيات موجودة فى المجتمع ، وترجمتها تحتاج من الممثل الى تدريب ، وأتمنى ان تنال الشخصية إعجاب المشاهدين وسيكون الفضل الى مخرج العمل يسرى نصر الله .

وتتابع سلوى عثمان: “ سعيدة بالتعاون مع أنماط مختلفة من المخرجين وأرى أننى محظوظة اننى تعاملت مع الكبار منهم والشباب فكل منهما أضاف لى كممثلة ، خاصة وان هناك مخرجين يختارونك فى أدوار ليست متوقعة فحين رشحتنى كاملة ابو ذكرى الى مسلسل ” سجن النساء “ فى دور السجانه لم أكن قدمته من قبل ”. 

سلوي عثمان: شعرت بالخضة من يسري نصر الله ..وحسيت أنى أول مرة أمثل فى "منورة بأهلها"

سلوى عثمان تتعاون لأول مرة مع يسرى نصر الله في "منورة بأهلها"

وتستكمل سلوى عثمان قائلة : سعيدة بالتعاون مع عدد من المخرجين المميزين مثل يسري نصر الله وكاملة أبو ذكرى ومحمد ياسين و محمد سامى وسامح عبد العزيز وحسام على ومحمد أمين  وغيرهم من المخرجين  ، فكل منهم له طريقته ووجهة نظره المختلفة عن الآخر ، وهذا الأمر يصب فى مصلحتى كممثلة . 

عن مسلسلها الغرفة 207 ،  تقول سلوى عثمان : العمل ينتمى الى دراما الرعب وهو ما شجعنى للموافقة عليه ، خاصة واننى لم أقدم تلك النوعية من الأعمال من قبل . 

مسلسل منورة بأهلها يعد التعاون الأول بين سلوي عثمان والمخرج يسرى نصر الله ، وتدور  أحداثه في إطار اجتماعي.  

مسلسل منورة بأهلها من بطولة ليلي علوي وغادة عادل وناهد السباعي وأحمد صلاح السعدني وسلوي عثمان ومن تأليف محمد أمين راضي .

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