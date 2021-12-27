محافظ شمال سيناء: مشروع بحر البقر يساهم في زراعة 561 ألف فدان.. فيديو

عقب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، على افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية بقطاع الزراعة واستصلاح 500 ألف فدان أراضي زراعية ، قائلا إن سيناء تتميز بمساحتها الشاسعة والتي تعادل 3 أضعاف الدلتا القديمة ، بالإضافة إلى الوديان الواسعة المتخللة بين مناطق الجبال والتي تصلح للزراعة ، منوها أن الاعتماد الرئيسي في المشروع على منطقتي شمال ووسط سيناء .

وأضاف محافظ شمال سيناء ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المشكلة الرئيسية التي واجهت الدولة في استصلاح وسط سيناء هي ندرة المياه ، وبالتالي تم حفر آبار جوفية على عمق ما بين 900 إلى 1200 متر ، معقبا : " مشروع بحر البقر يساهم في زراعة 561 ألف فدان في منطقة وسط سيناء " .

وأكد أن كل مشروع له المقنن المائي التابع له ، ومشروع استصلاح أراضي وسط سيناء لها مقنن مائي من النيل وآخر من الصرف الزراعي .

وأوضح أن المياه المعالجة من الصرف الزراعي تتميز أنها تصلح لري جميع أنواع المحاصيل ،على اختلاف احتياجها لـ نسب الملوحة المختلفة ، وكما وتقلل نسب الملوحة في المياه الجوفية .

زراعة 500 ألف فدان

وكشف الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن ما تم زراعته حتى الآن في توشكى يبلغ نحو 200 ألف فدان على مستوى المشروع كاملاً ومن المستهدف الانتهاء من معظم المساحة القابلة للزراعة بحلول 2024 بالمحصول الشتوي وهو القمح.

وأضاف أن القمح مزروع حاليا في توشكي، لافتا إلى أننا نوصل المياه بطريقة عكس اتجاه التيار، والعمل كله يتم بأيادٍ مصرية، حيث إن تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 300 ألف جنيه.