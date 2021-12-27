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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمام تفشي أوميكرون.. تعرف على أبرز اللقاحات التي تحد من الإصابة به|فيديو

صدى البلد

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن أنواع اللقاحات التي تحد من الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد.


وأفاد التقرير ، أن متحور أوميكرون يواصل انتشاره بشكل غير مسبوق حول العالم مسجلًا أرقامًا قياسية في عدد الإصابات حول العالم ومن جانبه يستمر العلماء في دراسة العلاقة بين أوميكرون واللقاحات .
 

وتابع التقرير ، أن هناك أبحاثا أولية أشارت إلى أن لقاحات كورونا المستخدمة حول العالم قد لا تقدم تقريبًا أي حماية ضد الإصابة بأوميكرون.
 

وقالت نيويورك تايمز خلال التقرير :" لقاحات فايزر و موديرنا بجرعاتها المعززة حققت نجاحًا أوليًا في منع الإصابة بأوميكرون وذلك لاعتمادها على تقنية جديدة لتحفيز الجهاز المناعي  ولكن  مشكلة هذه اللقاحات  أنها غير متوفرة في جميع أنحاء العالم ".


وتابعت تايمز :" لقاحات استرازينيكا وجونسون اند جونسون و سبوتنيك لا تفعل شيئًا يذكر لوقف انتشار أوميكرون وذلك لاعتمادها على الطرق القديمة لتحفيز الاستجابة المناعية ".
 
وأضاف التقرير ، أن لقاحا سينوفارم وسينوفاك الصينيان لا يوافران الحماية من الإصابة بأوميكرون.

 

وذكر التقرير ، أن الدراسات تجمع على أنه حتى الآن لاتزال اللقاحات قادرة على توفير درجة كبيرة من الحماية ضد الأعراض الخطيرة لأوميكرون وهذا مايمثل الهدف الأكثر أهمية في المرحلة الحالية.
 

متحور اوميكرون اوميكرون كورونا أسترازينيكا لقاحات كورونا فايزر

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