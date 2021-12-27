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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال افتتاحات الرئيس في محطته الثالثة بـ "أسبوع الصعيد"

افتتاح محطة توليد كهرباء غرب أسيوط بتكلفة 7.7 مليار مليار جنيه

صدى البلد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،اليوم الاثنين ،افتتاح مشروع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط الغازية بقدرة 1500 ميجاوات بتكلفة 7.7 مليار جنيه مصرى – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - والذي يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذ بمحافظة أسيوط في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعتبر واحدة من أهم مشاريع تنمية الصعيد للتغلب على انقطاع الكهرباء .. وذلك بمحافظة أسوان في ثالث محطاته بـ" أسبوع الصعيد" بعد محطته الأولى وزيارة محافظة أسيوط ثم محطته الثانية بمحافظة قنا وذلك ضمن المشروعات القومية والتنموية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

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كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المهندس محمد فتحي رئيس قطاع محطة توليد كهرباء غرب أسيوط والمهندس حسن فواد حسن نصر مدير عام الشئون الفنية والمتابعة والحاسب الآلي وبمشاركة طلاب وطالبات جامعة أسيوط.
وأشار محافظ أسيوط – خلال حضوره زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسوان لافتتاح بعض المشروعات التنموية – إلى أن إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 وحتى 2021 بلغ حوالى 355 مليار جنيه منها 102 مليار جنيه بمنطقة صعيد مصر مشيًرا إلى أن محطة توليد كهرباء غرب أسيوط ساهمت في وفرة في الوقود بقيمة 1.3 مليار جنيه مصرى سنوياً وشارك في تنفيذ المشروع 2300 من المهندسين والاداريين والفنيين والمشرفين من أبناء المحافظة وجميع محافظات مصر لافتًا إلى أن المشروع  يسهم بشكل كبير في تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء وتم انشائها على مساحة 85 فدانا بمنطقة بنى غالب بمركز أسيوط وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر ويعتبر من أكبر الإنجازات التي تمت بوزارة الكهرباء والطاقة ليس في مصر وحسب بل في الشرق الأوسط، ويسهم المشروع بشكل كبير فى تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء ، وتضم المحطة  8 وحدات غازية لتوليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات ووحدتين بخاريتين قدرة  كل وحدة 250 ميجاوات بقدرة إجمالية 1500 ميجا وات والجهة المنفذة للمشروع هو تحالف شركات جنرال إلكتريك وأوراسكوم للإنشاءات. 
وأشاد محافظ أسيوط بجهود وانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التوسع في برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي ستساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال "أسبوع الصعيد" وذلك في ثالث محطاته بـ " أسبوع الصعيد" بعد محطته الأولى وزيارة محافظة أسيوط ومحطته الثانية بمحافظة قنا ثم الثالثة بأسوان.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد زار محافظة أسيوط فى مايو 2016 وتم خلالها افتتاح المرحلة الأولى لمحطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة بقدرة انتاجية 1500 ميجا وات وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر  وتضم 8 وحدات توليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات وتنفذ على 3 مراحل.
كما زار الرئيس المحافظة عام 2018 وتم خلالها افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الأونة الأخيرة وذلك في إطار تنمية محافظات الصعيد.

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أسيوط محافظ أسيوط الرئيس السيسي غرب أسيوط محطة كهرباء غرب أسبوع الصعيد

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