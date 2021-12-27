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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع مشترك بين غرفتي الإسكندرية وطرابلس لبحث سبل التعاون

ندوة بالغرفة التجارية
ندوة بالغرفة التجارية في الإسكندرية

نظمت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة وحضور السيد الأستاذ أحمد الوكيل، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأوضح السيد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، أن الغرفة ترحب بالتعاون بما يعود بالنفع والمصلحة على منتسبي غرفتي الإسكندرية وطرابلس.

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كما تمنى خلال كلمته أن يكون العام الجديد المقبل هو عام الاستقرار والتنمية والأمان على ليبيا الشقيقة، بعد فترات دامت من عدم الاستقرار أثرت على اقتصاد ليبيا.

وأشار إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص الليبي في قطاعات مختلفة لإعادة تعمير ليبيا، وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية، والعمل على تدفق البيانات والمعلومات التي قد يحتاجها منتسبي الغرفتين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس، المهندس فرج دريبيل، أهمية التعاون مع غرفة الإسكندرية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات عدة، كمجال تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات.
وأضاف أنه من المهم تعزيز الروابط الاقتصادية بين غرفة تجارة طرابلس وغرفة الإسكندرية، كما دعى منتسبي "غرفة الإسكندرية" للاشتراك بالمعارض التجارية التي من المقرر أن تنظمها غرفة طرابلس خلال عام 2022.

واستكمل أنه من الضروري العمل بشكل ثنائي من أجل اقتصاد وتجار واستثمار ناجح بين مصر وليبيا، إضافة إلى فتح آفاق للتعاون بين شركات القطاع الخاص بين البلدين.

جاء بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ جابر سراج الدين، والمهندس هاني شمسية، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ محمد حفني.

الاسكندرية الاتفاقيات التجارية تكنولوجيا المعلومات القطاع الخاص العام الجديد التجارة والصناعة

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