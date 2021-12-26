النوابغ لن تنتهي... أستاذ بكلية تربية يفوز بجائزة الشباب العربي

النوابغ لن تنتهي من مصر، فمؤخرًا فازت مصر بالمركز الأول والثاني بجائزة الشباب العربي لعام 2021، التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة.

واحتل المركز الأول الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية في جامعة الإسكندرية، الدكتور جلال زناتي عن دراسة بعنوان: "تواصل بلا تواصل.. وسائل التواصل الاجتماعي كجيل رابع من الحروب وأثرها على المنطقة العربية: الأزمة والحل".

أقرأ أيضًا:

عضو بالشيوخ: في كل شبر بأرض مصر يولد مشروع عملاق

وكان لصدى البلد هذا الحوار مع الدكتور جلال الزناتي، عبر منصة "زوم" نظرًا لسفره خارج مصر.

في البداية، من هو الدكتور جلال الزناتي في سطور؟

عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وباحث في الدراسات الاستراتيجية البينية وحاليا اعمل مستشار التخطيط الاستراتيجي للنائب العام السعودي.

ما هو شعورك بعد حصولك على الجائزة؟

الحمد لله بالطبع هو تكريم بالجائزة فى حد ذاتها معنويا وتأكيد على دور الأبحاث المستقبلية التي تعد نقطة خلاف بيني وبين الجامعة خاصة أنى اول استاذ جامعي يتقدم في تخصص جديد وهو الدراسات الاستراتيجية البينية ولكن حتى الآن نعانى من أزمة للوائح والروتين

طبعا الحمد لله على الحصول على الجائزة باسم مصر واشكر طبعا إدارة الجائزة العربية على الاختيار

ما هو مضمون الدراسة التي تقدمت بها؟

والموضوع كان من الموضوعات المهمة بالنسبة لي خاصة أنه يتناول التجنيد عبر السوشيال ميديا كأزمة تمر بها المنطقة العربية والحلول المقترحة فى هذا الصدد عبر دراسات ميدانية في إطار علمي أكاديمي.

ما هي الرسالة التي تريد إيصالها من خلال هذه الدراسة؟

أن معالجة الإرهاب ليس فى الجانب الأمني فقط وأن العلاج يكمن في التصدي له عبر معالجات علمية وفكرية وليست عبر جانب واحد.

ما هي النصيحة التي توجهها للشباب العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة؟

أن التكنولوجيا هي وسيلة لتطوير الذات للشباب العربي وأنها ليست لتدمير بنية المجتمع هذه نصيحتي للشباب العربي.

أما نصيحتي للشباب المصري أن السوشيال ميديا يحب أن تستخدم لخدمة وطنكم الغالي مصر وأن العدو متربص بالدولة عبر وسائل التجنيد الناعم من خلال ما تكتبه فهو هام بالنسبة لتلك الجماعات التي تستهدف وطنك ومستقبلك.

كيفية مواجهة الإرهاب بشكل شامل بعيدًا عن الحلول الأمنية البحتة؟

الجانب الأمني فقط غير كافي لمعالجة الإرهاب لأن الظاهرة ترتبط بجذور تاريخية وسياسية وثقافية ونفسية وبالتالي يجب إشراك المتخصصين مع الجهات الأمنية في التعامل مع هذا الملف بصورة شاملة

ما هو خطر السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها وجذب الشباب للتفكير العقلاني؟

القيادة السياسية الواعية في مصر دائما تؤكد على أن اجيال الحروب تطورت وأصبحت لها طرق عدة لابد من الرقابة الأسرية على ما يتفاعل معه أبناؤنا وشبابنا وكذلك لابد للمؤسسات التعليمية أن تخصص وقتا للتوعية والإعلام بأشكاله يجب أن يشارك في التصدي لهذه الظاهرة.