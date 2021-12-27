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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا انخفض نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين؟

الصين
الصين

قال مكتب الإحصاءات بالصين، إن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت بوتيرة أبطأ بكثير في نوفمبر الماضي، جراء هبوط أسعار بعض المواد الخام وتعثر سوق العقارات وضعف طلب المستهلكين.

 

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، ارتفعت الأرباح 9.0% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى 805.96 مليار يوان (126.54 مليار دولار) وهو ما يقل كثيرا عن المكاسب التي بلغت 24.6% في أكتوبر.

 

وقال مكتب الإحصاءات إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى نوفمبر ارتفعت 38.0 % على أساس سنوي إلى 7.98 تريليون يوان، وهو أبطأ من الزيادة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 والتي بلغت 42.2%.

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وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.

الصين سوق العقارات الشركات الصناعية الصينية المواد الخام الشركات الصناعية اخبار العالم الآن

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