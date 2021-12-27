عسل وفطير.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة السيسي لـ غرب سهيل بأسوان

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ قرية غرب سهيل في محافظة أسوان.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي وجه الشكر لأهالي النوبة على حسن الاستقبال وأكد أن الدولة حريصة على توفير كل الخدمات الأساسية لهم ولمحافظة أسوان.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الزيارة رسالة قوية جدا، وتوضح حجم اهتمام الرئيس السيسي بأهالي محافظة أسوان.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عقد لقاء مفتوحا مع أهالي القرية وتناول الطعام ووجبه الغذاء مع أهالي القرية في مشهد رائع، كانت عسل وفطير.