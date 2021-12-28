نظر محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين بالمطرية..اليوم

تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 10 أشخاص، لاتهامهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية .

وكانت وجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل اثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات"، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.