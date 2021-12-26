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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| العثور على جثة عامل داخل منزله بسوهاج.. معنى الشروع في الجريمة وطرق إثباتها

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الأحد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

 

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على جثة فتاة بالتجمع

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.

 

غارقًا في دمائه.. العثور على جثة عامل داخل منزله في سوهاج

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ثلاثيني، داخل منزله، عقب تلقيه عدة طعنات بسلاح أبيض بالبطن والصدر، بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

 

فجرتها حادث الشيخ زايد.. قانوني يكشف معنى الشروع في الجريمة وطرق إثباتها

فجرت قضية كريم الهوارى حالة من الجدل فى الشارع المصرى عن الفرق بين الشروع في الجريمة وتنفيذها، خاصة بعد أن كثرت بعد الاقاويل بان المتهم الذى تسبب فى مقتل 4 طلاب فى مدينة الشيخ زايد لم يشرع بالجريمة ولم يقصدها.

 

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "كفن عين شمس” لجلسة 28 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم، الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بواقعة "كفن عين شمس" ثاني جلسات محاكتهم، لجلسة 28 مارس لورود التقرير.

 

تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر في “تمويل الإرهاب” لـ 14 فبراير

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 متهما في القضية المعروفة باسم “تمويل الإرهاب”، لجلسة ١٤ فبراير لاستكمال سماع الشهود.

جثة عامل داخل منزل حادث الشيخ زايد كفن عين شمس عائشة خيرت الشاطر النيابة العامة

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