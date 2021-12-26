نشرة الحوادث| العثور على جثة عامل داخل منزله بسوهاج.. معنى الشروع في الجريمة وطرق إثباتها

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الأحد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ثلاثيني، داخل منزله، عقب تلقيه عدة طعنات بسلاح أبيض بالبطن والصدر، بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

فجرت قضية كريم الهوارى حالة من الجدل فى الشارع المصرى عن الفرق بين الشروع في الجريمة وتنفيذها، خاصة بعد أن كثرت بعد الاقاويل بان المتهم الذى تسبب فى مقتل 4 طلاب فى مدينة الشيخ زايد لم يشرع بالجريمة ولم يقصدها.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم، الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بواقعة "كفن عين شمس" ثاني جلسات محاكتهم، لجلسة 28 مارس لورود التقرير.

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 متهما في القضية المعروفة باسم “تمويل الإرهاب”، لجلسة ١٤ فبراير لاستكمال سماع الشهود.