السيسي لأهالي قرية غرب سهيل: اللي انتوا عايزينو هنعمله.. فيديو

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان، ومر على قرية غرب سهيل لتفقد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة.

وأكد الرئيس السيسي، أنا عهدي مع أهل أسوان من زمان من 40 و50 سنة، عرفتهم من الجيش وشوفت أهل أسوان والنوبة يحملون كم كبير من الطيبة والخير بشكل غير طبيعي، ويكفي استقبالكم لي".

وتابع الرئيس السيسي: “أطلبوا اللي انتوا عايزينو وأحنا هنعمله"، وقرى محافظة أسوان داخلة مبادرة حياه كريمة".

جاري العمل حاليًا في 52 مركزا

كما أشار الرئيس السيسي إلى إنه جاري العمل حاليًا في 52 مركز في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية(حياة كريمة)، بالإضافة إلى مركز أسوان الذي تم ادراجه مؤخرا تنفيذاً لتوجيهاته بعد زيارته لقرية غرب أسوان.