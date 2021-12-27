ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

طرحت قناة دي ام سي ، برومو حلقة النجمة شيرين عبدالوهاب مع بناتها ، حيث تحل ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وكشفت ابنة شيرين بعد الوهاب خلال البرومو عن رد فعل والدتها عندما تشعر بالحزن والضيق، قائلة: "لما بتكون متضايقة بتنام أو بتعيط".

وكشفت ابنتها هنا عن صفات والدتها قائلة:" طيبة جدا وبتغني لينا في البيت".

سعر فستان شيرين في الحلقة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة بناتها في برومو برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس.

ولفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الفضي واتسم التصميم ببعض النقوشات البسيطة.

وحمل فستان شيرين عبد الوهاب في برومو برنامج صاحبة السعادة توقيع دار الأزياء OUNASS ، وبلغ سعر الفستان7350 ريالا سعوديا أما بعد الخصم فوصل سعره إلي 4410 ريال أي ما يقرب من 44 ألف جنيه مصري.

ولم تتكلف شيرين عبد الوهاب في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة و عدم المبالغة مما منحها إطلالة متكاملة، ومن الناحية الجمالية ووضعت شيرين بعض لمشات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

انفصال شيرين:

كانت شيرين عبد الوهاب، قد اصدرت بيانًا، أعلنت فيه انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابع البيان: «تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، وأنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».

وأوضحت شيرين ، إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، ووهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، ولديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.