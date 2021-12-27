3.5 مليار دولار.. أباتشي الأمريكية تكشف تفاصيل اتفاق التنقيب مع مصر

أصدرت شركة "أباتشي" الأمريكية القابضة، اليوم الإثنين، بياناً حول توقيع اتفاقية أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

وأعلنت "أباتشي" اليوم الإثنين، عن التوقيع، بتفويض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاتفاقية المعلنة سابقًا لتحديث وتوحيد عقود مشاركة الإنتاج الحالية للشركة مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول، حيث يسري تاريخ نفاذ الاتفاقية النهائية بأثر رجعي حتى 1 أبريل 2021، وتم التوقيع على الاتفاقية رسميًا من قبل وزير البترول والثروة المعدنية معالي الوزير، طارق الملا والهيئة العامة للبترول والشركة.

وقالت الشركة في بيانها إن هذه الاتفاقية مربحة لكل من مصر والمشروع المشترك بين "أباتشي" وشركة "سينوبيك" الصينية للنفط والغاز، حيث تحفز عقود مشاركة الإنتاج المحدثة زيادة الاستثمار ونمو الإنتاج وتضع مصر في مقدمة العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة في محفظة "أباتشي" العالمية وتعزز التزام مصر بالتنمية الاقتصادية المسؤولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال البيان إنه:"منذ بداية عام 2021، قمنا بزيادة نشاط الحفر من خمسة إلى 11 منصة حفر في مصر، وبموجب عقود مشاركة الإنتاج المنقحة، نتطلع إلى زيادة عدد الحفارات وتحقيق نمو كبير سنويًا في إنتاج النفط. وبالنظر إلى المستقبل، سننفذ عددًا من مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المؤثرة التي تتوافق مع مجالات تركيزنا المتمثلة في الهواء والماء والمجتمعات والأفراد".

وأوضحت الشركة أن الاتفاق الجديد ينص على دمج 90% من إجمالي الإنتاج في امتياز واحد وتحديث شروط إيجار التنمية الحالية لمدة 20 عاماً.

وتحسباً للاتفاقية الجديدة، ضاعف مشروع APA-Sinopec JV عدد منصات الحفر في مصر بأكثر من الضعف إلى 11 في عام 2021؛ التخطيط لزيادة أخرى إلى 15 منصة حفر في عام 2022.

وسيكون للامتياز الموحد حد استرداد للتكاليف بنسبة 40٪ ومعدل مشاركة أرباح ثابت بنسبة 30٪ لجميع إنتاج APA-Sinopec JV. سيحق لشركة APA-Sinopec JV استرداد ما يقرب من 900 مليون دولار من التكاليف المتراكمة على مدى خمس سنوات تبدأ من 1 أبريل 2021، وهو التاريخ الفعلي للاتفاقية الجديدة. ستدفع APA-Sinopec JV دفعة توقيع بقيمة 100 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول. بحسب بيان الشركة.

يذكر أن شركة إنتاج النفط الصينية المملوكة للدولة "سينوبك" وسعت حجم استثماراتها في الشرق الأوسط بشرائها حصة من شركة "أباتشي" الأميركية في سوق النفط والغاز المصري، مقابل 3.1 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وأعلنت شركة "أباتشي كورب"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أنها ستبيع حصة تبلغ 33 % من أعمالها في مصر إلى "سينوبك" كخطوة أولى على طريق بناء شراكة عالمية لمواصلة مشروعات استخراج النفط والغاز.



ووقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وديفيد تشي نائب رئيس شركة (أباتشي) الأمريكية ومدير عام الشركة بمصر، اتفاقية تلتزم شركة (أباتشي) بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول.