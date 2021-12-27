برلماني: تدشين أول وثيقة تأمين للمغتربين يؤكد دعم الدولة لأبنائها في الخارج

شارك النائب أحمد الألفي، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، اليوم الإثنين، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لدعم وحماية أبنائها في الخارج وهو ما ظهر في حزمة القرارات والمبادرات التي أعلنتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة.

مؤتمر الهجرة

وأوضح الألفي في بيان له، أن هذه القرارات تضمنت الإعلان عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022، والذي يشمل حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث، فضلا عن صرف التعويضات المناسبة لهذه الحالات وغيرها من امتيازات الدعم التأمينية مقابل قسط تأميني زهيد يقدر بـ 100 جنيه فقط.

مؤتمر الهجرة



وأضاف النائب، أن وزير الهجرة أعلنت أيضا عن الانتهاء من الهجرة والذي يتضمن شحن الجثامين وينتظر الموافق النهائية، على أن يتم مناقشته خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب وإقراره لتحقيق المزيد من الدعم للمغتربين والمصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بدعم جميع المصريين في الداخل والخارج.

مؤتمر الهجرة



وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن قرارات وزارة الهجرة جاءت استجابة لمطالب الملايين من المصريين بالخارج، على أن يتم اتخاذ المزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة لدعم هذه الفئة.