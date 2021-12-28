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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات لكزس LX موديل 2021 في الإمارات|صور

تعرف على أسعار ومواصفات
تعرف على أسعار ومواصفات لكزس LX موديل 2021 في الامارات

تتميز علامة لكزس الفاخرة المملوكة للصانع الياباني المخضرم تويوتا بشعبية كبيرة، حيث تحرص دوما على تقديم أفخم السيارات على الإطلاق، والتي تلقي رواجا كبيرا في الأسواق العربية و على رأسها السوق الإماراتي.

تعمل سيارة لكزس LX موديل 2021 بمحرك مكون من 8 أسطوانات، سعة 5700 سي سي، بقوة 362 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى 220 كيلومتر في الساعة.

تأتي سيارة لكزس LX  موديل 2021 بباقة متنوعة من وسائل الأمان أبرزها نظام مانع الاصطدام ورصد المشاة ونظام مراقبة المسار و10 وسائد هوائية تحيط بالركاب داخل المقصورة التي تتسع لـ8 أفراد، إضافة إلى نظام رصد النقاط العمياء و4 كاميرات للمساعدة عند الركن.

بالإضافة إلى، الكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وأبرزها نظام للفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

وتشمل سيارة لكزس LX موديل 2021 شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، و أنظمة للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة ونظام ملاحي، في به أنظمة تقنية بارزة مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما لا يتوفر به نظام الإنترنت اللاسلكي.

 

أسعار لكزس LX موديل 2021:

الفئة الأولى  PREMIER بسعر420000 درهم

الفئة الثانية  PLATINUM بسعر490000 درهم.

الفئة الثالثة SIGNATURE بسعر520000 درهم.

الفئة الرابعة SIGNATURE BE بسعر525000 درهم.

لكزس الياباني السوق الاماراتي لكزس LX لكزس LX موديل 2021

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