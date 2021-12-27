لمحبي السيارات العائلية .. مرسيدس V-CLASS موديل 2022 في البحرين

تمتلك شركة مرسيدس العريقة اسطول ضخم من السيارات القوية، والتي تتنوع بين فئة السيدان الفاخرة، والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وايضًا فئة الطرازات العائلية الفخمة ومنها النسخة مرسيدس V-CLASS موديل 2022.

محرك السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022

زودت السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 211 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 إلى 210 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية فقط.

ابعاد السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022

جاءت السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 5.140 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.928 متر، و 1.880 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1030 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.200 متر، وحصلت السيارة على اطلالة خارجية من مصابيح امامية حادة، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، مع جنوط رياضية المظهر.

تجهيزات السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022

تتمتع مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بجهاز ملاحة، ونظام صوتي وترفيهي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء متعدد المناطق، بالاضافة إلى زر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية التحكم في السرعة، إلى جانب انذار مانع للسرقة وقفل مركزي، ومنظومة المكابح عالية الاداء، مع حساسات حركة وكاميرا لدعم قائد المركبة.

أسعار السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بالسوق البحريني

الفئة الاولى مرسيدس بنز في-كلاس 2022 Standard بقيمة قدرها 18.900 دينار.

الفئة الثانية مرسيدس بنز في-كلاس 2022 Avantgarde بقيمة قدرها 22.600 دينار.

الفئة الثالثة مرسيدس بنز في-كلاس 2022 Exclusive بقيمة قدرها 28.300 دينار.