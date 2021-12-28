مستثمروالطاقة بـ"بنبان": مجمع الطاقة الشمسية بمثابة سد عالي جديد لمصر.. فيديو

قال هشام الجمل، رئيس جمعية مستثمري الطاقة في “بنبان”، إن العمل بالطاقة الشمسية يعتبر نقلة نوعية في مصر، مؤكدا أنه يتم إنشاء محطات للرياح أيضا وسيتم توليد الكهرباء منها .

وأضاف هشام الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان مشروع بيبان تصل استثماراته إلى 2 مليار دولار من خلال بنوك ممولة.

وتابع هشام الجمل، أن بنبان كانت البوابة لتشجيع المستثمرين في العمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

مستثمري الطاقة

وأشار رئيس جمعية مستثمري الطاقة في “بنبان” إلى أن مجمع الطاقة الشمسية بمثابة سد عالي جديد لمصر.