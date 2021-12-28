إطلالة رومانسية.. علي معلول وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

نشرت مريم زوجة اللاعب الدولي التونسي، علي معلول، صورة جديدة، رفقة زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.



وطلت زوجة علي معلول بستره وبنطال جلد باللون الأسود باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها.



أما زوجها لاعب النادي الأهلي ارتدى تي شيرت باللون الرمادي مع ترنج أنيق رمادي اللون وانتعل حذاء رياضيا ابيض.



نجحت إدارة الأهلي في تمديد وتعديل تعاقد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف صدي البلد، في وقت سابق، أن الأهلي اتفق مع معلول علي تمديد تعاقده.

وعدَّل مسئولو الأهلي السنة المتبقية من عقد معلول بجانب تمديده لعامين جديدين ليبقي اللاعب في القلعة الحمراء حتي يونيو 2024.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 1-1 مع فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين الاحد الماضي على استاد الأهلي we السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.