بفستان أحمر.. دنيا بطمة تستعرض رشاقتها على إنستجرام

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دنيا بطمة، بإطلالة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الأحمر مطرز قصير فوق الركبة وهو ما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.



وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.



احدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

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https://www.instagram.com/dunia_batma/p/CX_0HmxA8PN/?utm_medium=copy_link