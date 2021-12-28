بقفطان أنيق.. مهيرة عبد العزيز تبهر متابعيها في إطلالة ساحرة



حرصت الفنانة والاعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.



ظهرت مهيرة في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت قفطانا طويلا باللون الأخضر الذي يحمل نقوشات و تطريزات باللون الفضي مما كشف عن رشاقتها.



تزينت مهيرة ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، كما تميزت إطلالتها في أحدث ظهور لها بأنها جمعت بين البساطة والأناقة ونالت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مهيرة على خصلات شعرها الانسيابي الاسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة غير المبالغ فيها.

يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.