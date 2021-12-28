بإطلالة شتوية.. سوار النجار تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة التونسية سوار النجار جمهورها بإطلالة جديدة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سوار النجار بإطلالة شتوية، مرتدية جاكيت وبنطال باللون الاسود، و تاركه لشعرها الاسود منسدلا علي كتفيها، اما من الناحية الجمالية، فاعتمدت علي ميك اب هادئ و رقيق من الالوان ترابية التي تبرز جمال وجهها الطبيعي.



وعلقت سوار النجار علي الصورة قائلة"صباح الخير للقلوب الصافية التي تنمو مع الحب وتؤمن بالخير والعطاء فلا تعرف سوى الجمال والجمال فقط" نالت إعجاب متابعبها وانهالت عليها التعليقات".



وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.



سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".