شاهد.. عصام الحضري يؤدي تمارين رياضية في الجيم



نشر عصام الحضري مدرب حرأس مرمى منتخب مصر صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.



و ظهر الحضري خلالها وهو يستعرض لياقته البدنية في صالة الجيم، باطلالة رياضية، استعداد لانطلاق معسكر الفراعنة لأمم إفريقيا.



قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، الذي كان مقرر 27 ديسمبر الجاري.



وحدد كيروش 1 يناير المقبل، موعدا جديدا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا، بسبب تواجده في البرتغال لقضاء إجازة أعياد الميلاد.