عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يواصل موقفه المعارض للقاحات.. رئيس البرازيل يعلن عدم تلقيح ابنته ضد كورونا

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيح ابنته البالغة من العمر 11 عاما ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك ضمن الموقف الصارم المناهض للقاحات.

وسادت حالة من الغضب ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بعد السماح للزوار غير المحصنين ضد كوفيد-19 بدخول البرازيل.

txt

طوارئ في البرازيل وإجلاء آلاف الأشخاص بسبب الفيضانات

txt

الإمارات تتضامن مع البرازيل وتقدم تعازيها في ضحايا الفيضانات


واتُهمت الحكومة البرازيلية بالسعي إلى تحويل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى ملاذ للسياح غير المحصنين، بعد أن تجاهلت الدعوات - بما في ذلك من جانب الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية انفيسا، للمطالبة بإثبات الزوار الحصول على التطعيم.

ووفقا للصحيفة، أثار القرار - الذي أعلنه وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا حالة من الغضب في الدولة التي فقدت أكثر من 615 ألف شخص جراء تفشي فيروس كوفيد-19، واتهم بولسونارو بسوء التعامل مع الأزمة بشكل كارثي.

وبموجب القواعد البرازيلية الجديدة، سيحتاج الزوار غير المحصنين إلى قضاء خمسة أيام في العزل بعد وصولهم، قبل أن يتم إجراء اختبارات لهم مرة أخرى، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم فرض حجر الصحي أو كيف سيتم فرضه.

فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 البرازيل رئيس البرازيل جايير بولسونارو

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر من ميليشيا الحوثي في كمين بمأرب

إيران تعلن قرارات جديدة لمواجهة تفشي أوميكرون

صادم.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بفيروس كورونا

السفير الياباني في السعودية يكشف سبب قراءة القرآن الكريم

الكويت تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولة أوروبية تقترب من تسجيل 100 ألف إصابة يومية بـ كورونا

بايدن: متحور أوميكرون سينتشر بشكل كبير ويمكن أن يصاب به الملقحون

عقب إصابة موظف بالبيت الأبيض.. الكشف عن نتيجة فحص كورونا للرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

لحظة القصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري.. فيديو

سانا: احتراق عدد من الحاويات جراء العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر

سانا: عدوان إسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

يواصل موقفه المعارض للقاحات.. رئيس البرازيل يعلن عدم تلقيح ابنته ضد كورونا

عمرو السولية يكشف الفارق بين أليو ديانج وطارق حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

بخطأ فادح.. إعلان وفاة البابا فرانسيس أثناء خطاب عيد الميلاد| فيديو

أغرب قيود كورونا.. دولة تحظر سير السيارات في الشوارع وتفرض غرامة على المخالف

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

فيديو

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

7 سنوات من النهوض في قطاع السياحة خلال حكم الرئيس السيسي.. فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ