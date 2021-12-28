يواصل موقفه المعارض للقاحات.. رئيس البرازيل يعلن عدم تلقيح ابنته ضد كورونا

أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، عدم تلقيح ابنته البالغة من العمر 11 عاما ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك ضمن الموقف الصارم المناهض للقاحات.

وسادت حالة من الغضب ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بعد السماح للزوار غير المحصنين ضد كوفيد-19 بدخول البرازيل.



واتُهمت الحكومة البرازيلية بالسعي إلى تحويل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى ملاذ للسياح غير المحصنين، بعد أن تجاهلت الدعوات - بما في ذلك من جانب الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية انفيسا، للمطالبة بإثبات الزوار الحصول على التطعيم.

ووفقا للصحيفة، أثار القرار - الذي أعلنه وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا حالة من الغضب في الدولة التي فقدت أكثر من 615 ألف شخص جراء تفشي فيروس كوفيد-19، واتهم بولسونارو بسوء التعامل مع الأزمة بشكل كارثي.

وبموجب القواعد البرازيلية الجديدة، سيحتاج الزوار غير المحصنين إلى قضاء خمسة أيام في العزل بعد وصولهم، قبل أن يتم إجراء اختبارات لهم مرة أخرى، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم فرض حجر الصحي أو كيف سيتم فرضه.