بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر بعد إنهاء الخلافات مع نصر محروس

تصدر الفنان بهاء سلطان تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ودشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بهاء سلطان؛ وذلك بعد ان استطاعت الإعلامية إسعاد يونس، إنهاء الخلافات القائمة بين المطرب والمنتج نصر محروس، وتوقيع عقود التصالح بينهما، خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة بعد فترة من الخلافات التي كانت بينهما.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى :

يذكر أن المنتج نصر محروس، طرح أمس الاثنين، أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان، والتي تحمل اسم تعالى أدلعك، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.