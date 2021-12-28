شريف مدكور: لو كنت أعرف ميعاد مولد سيدنا موسى لاحتفلت به



شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وكتب شريف مدكور "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.



واضاف"لو كنت اعرف ميعاد مولد سيدنا موسي كنت احتفلت بيه زي ما بحتفل بمولد سيدنا عيسي و سيدنا محمد عليهم جميعاً السلام"

يُذكر أن الاعلامي شريف مدكور يقدم برنامج "4 شارع شريف" عبر قناة "الحياة"، ويذاع من السبت للأربعاء في الرابعة عصرًا.