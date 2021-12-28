أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا القزاز.. صورة



شاركت روتانا القزاز متابعيها بصورة تجمعها بوالدتها النجمة غادة عبد الرازق على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت غادة مرتدية سوى شيرت باللون الأسود ، ومزين بنجوم، مع كاب ونظارة، اما ابنتها فارتدت سترة انيقة باللون الابيض مع مكياج ناعم وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.



واحتفلت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق بخطوبتها، الاسبوع الماضي وذلك بعد طلاقها رسميًا من زوجها السابق منذ عام 2019.



يذكر ان النجمة غادة عبد الرازق فاجأت متابعيها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بنشر صور من خطوبة ابنتها روتانا، وعلقت عليها قائلة: "تهانينا حبيبتي روحي كل شىء فى هذه الحياة أتمنى أن تكون الحياة القادمة أعطتك كل ما تريده لأنك تستحقين أحبك كثيراً"



وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.