عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق مع ابنتها روتانا القزاز.. صورة

غادة عبد الرازق وابنتها
غادة عبد الرازق وابنتها روتانا

 


شاركت روتانا القزاز متابعيها بصورة تجمعها بوالدتها النجمة غادة عبد الرازق  على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت غادة مرتدية سوى شيرت باللون الأسود ، ومزين بنجوم، مع كاب ونظارة، اما ابنتها فارتدت سترة انيقة باللون الابيض مع مكياج ناعم وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.


واحتفلت روتانا القزاز ابنة النجمة غادة عبد الرازق بخطوبتها، الاسبوع الماضي وذلك بعد طلاقها رسميًا من زوجها السابق منذ عام 2019.


يذكر ان النجمة غادة عبد الرازق فاجأت  متابعيها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بنشر صور من خطوبة ابنتها روتانا، وعلقت عليها قائلة: "تهانينا حبيبتي روحي كل شىء فى هذه الحياة أتمنى أن تكون الحياة القادمة أعطتك كل ما تريده لأنك تستحقين أحبك كثيراً"


وقدمت غادة عبد الرزاق آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

 

 

IMG_٢٠٢١١٢٢٧_٢٠٥١١٨
IMG_٢٠٢١١٢٢٧_٢٠٥١١٨
أحدث ظهور الفنانة غادة عبد الرازق روتانا القزاز مسلسل لحم غزال اللون الاسود

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-12-2021

أكبر من غرق الإسكندرية.. برلمانية تكشف تداعيات أزمة تغير المناخ على مصر

بنتلي تخطط لإطلاق نسختها مولينر كوبيه.. تفاصيل وصور

آية قرآنية لعلاج الاكتئاب النفسي.. كلمات لا يدفعها إلا الموت

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يطور ميزة شبيهة بجوجل مابس.. تحذير لمستخدمي Gmail وOutlook

ارتفاع قياسي.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الدولة الوحيدة التي تحتفظ باسمها منذ الأزل.. تحدى الحضارات ورسخه القرآن|دراسة مثيرة

بسبب مقطع فيديو.. ملياردير يعلن توظيف عامل دليفري مبتور الأطراف شريكا لأعماله

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

بخطأ فادح.. إعلان وفاة البابا فرانسيس أثناء خطاب عيد الميلاد| فيديو

فيديو

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

7 سنوات من النهوض في قطاع السياحة خلال حكم الرئيس السيسي.. فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ