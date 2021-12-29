فايتني صلوات كتير ومش عارف أعمل ايه؟.. رد قوي من مبروك عطية.. فيديو

فايتني صلوات كتير ومش عارف أعمل ايه .. سؤال ورد الى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي عبر صفحته الرسمية ورد قائلا: استغفر ربنا وتوب إلى الله توبة نصوحة، وعليك بأداء صلاة فائتة أو صلاتين مع كل صلاة حالية ، وإذا كنت تصلي السنن بعد الصلاة وفر طاقتك وصلي مما عليك أفضل .

وأضاف مبروك عطية في فيديو له عبر قناته الرسمية باليوتيوب: “محدش يقولي هصلي قيام الليل أو هصلي الضحى أو هروح أعمل عمرة لإسقاط ما علي من صلوات فائتة ، لأن الصلاة الفائتة لا تسقط فهي دين في رقبة صاحبها يجب أن يؤديه قبل أن يدركه الموت”.

جوزها مات ليلة الدخلة.. مبروك عطية يرد على شكوى سيدة من عزوف الرجال عنها

وفي نفس الفيديو تلقى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي سؤالا عبر صفحته الرسمية تقول صاحبة السؤال: " اتجوزت من 10 سنين والعريس مات ليلة الدخلة ومنذ ذلك اليوم ماحدش عبرني تاني من رجال القرية .. فماذا أفعل ؟ .

رد الدكتور مبروك عطية متسائلا: هل بهذا الفكر نحن مسلمين ، هل خوف الرجال من هذه السيدة اعتقاد صحيح ؟ ، لافتا الى أن الموت أجل فقد يكون هذا الزوج كان مريضا ولم يخطرها بذلك .

وأضاف مبروك عطية موجها حديثه للرجال : " هذه السيدة ماذا بيدها أو ذنبها ايه ؟ ، مستدلا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ل عثمان بن عفان عندما زوجه وتوفت زوجته ، فقال له لو كان عندنا ثالثة لزوجناك.

وتابع: أجل هذا الرجل انتهى والله عز وجل يتوفى الأنفس ، فلنصلح معتقداتنا ، لأن العقيدة إذا صحت بارك الله في قليل العمل ، فالله لا يقبل العقيدة الجريحة فهو يضاعف لمن يشاء ، فقليل الصدقة ينميها الله ، مؤكدا أن العقيدة لو لحق بها ذرة صغيرة كالخرزة الزرقاء لا يقبل الله تلك العقيدة .

وناشد مبروك عطية خلال الفيديو الرجال بضرورة إعادة التفكير في هذا الأمر لأن هذه السيدة أو البنت لا ذنب لها في وفاة زوجها .