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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمام الرئيس ... وزير الإسكان يشرح مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة

صدى البلد

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشرح مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان الجديدة .


وأضاف خلال افتتاح مرحلة بمدينة أسوان الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،  ان كل الطلبات التي تم تقديمها تم الاستجابة لها بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بواقع 7000 وحدة سكنية .


قال وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إن الزيادة السكانية في مصر تبلغ من 2 إلى 2.5 مليون نسمة لذا نحتاج إلى 800 إلى مليون وحدة سكنية سنويًا بخلاف المناطق غير المخططة.

وأضاف "الجزار" أن العمران في مصر متكدس بالسكان والأنشطة وفقد الهوية وتدنت الخدمات المرافق ما قبل عام 2014،

واستكمل أن العمل حاليا يتم على 13.7% والذي كان ضمن مستهدفات 2052، مضيفًا أن معظم المدن المصرية أصابتها الشيخوخة بترهل العمران وضعف البنية التحتية.

أمَّا عن إنشاء المدن الجديدة، فقال الوزير إن مصر بدأته عام 1978 بـ7 مدن، وعام 1990 بـ8 مدن، والجيل الثالث 8 مدن عام في الفترة ما بين 2000 إلى 2014، والجيل الرابع 27 مجتمع عمراني من 2014 إلى 2021.

وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق على المدن الجديدة من 1978 إلى 2021 بلغ 240 مليار جنيه، منها 62 مليار جنيه خلال الفترة 1978 إلى 2014، ومن 2014 إلى 2021 بلغ الإنفاق 178 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مدينة اسوان الجديدة، ويتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الاسكان والفيلات.

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