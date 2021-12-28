قرار أمريكي عاجل بعد تفشي متحور أوميكرون

خفض مسؤولو الصحة الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، قيود العزل للمصابين بـ فيروس كورونا دون أن تظهر عليهم الأعراض من 10 إلى 5 أيام، وبالمثل اختصروا الوقت الذي يحتاجه الأشخاص المخالطون للحجر الصحي.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن التوجيهات تتماشى مع الأدلة المتزايدة على أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا يكونون أكثر عدوى في اليومين السابقين وبعد ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.

جاء القرار مدفوعا بالارتفاع الأخير في حالات الإصابة، والناجم عن تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.

وتشير الأبحاث المبكرة إلى أن هذا المتحور، قد يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من السلالات السابقة من فيروس كورونا.

يقول الخبراء، إن العدد الهائل من الأشخاص المصابين، والذي يعني بدوره الاضطرار إلى عزل المزيد من الناس، يهدد بسحق قدرة المستشفيات وشركات الطيران والشركات الأخرى على البقاء مفتوحة.

من جانبها، قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن البلاد على وشك رؤية الكثير من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.