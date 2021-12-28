عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي متحور أوميكرون

أمريكا
أمريكا

خفض مسؤولو الصحة الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، قيود العزل للمصابين بـ فيروس كورونا دون أن تظهر عليهم الأعراض من 10 إلى 5 أيام، وبالمثل اختصروا الوقت الذي يحتاجه الأشخاص المخالطون للحجر الصحي.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن التوجيهات تتماشى مع الأدلة المتزايدة على أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا يكونون أكثر عدوى في اليومين السابقين وبعد ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.

جاء القرار مدفوعا بالارتفاع الأخير في حالات الإصابة، والناجم عن تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى.

وتشير الأبحاث المبكرة إلى أن هذا المتحور، قد يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من السلالات السابقة من فيروس كورونا.

أوميكرون يثير الذعر في إسرائيل.. وتحذير عاجل من بينيت

السودان.. اتصال هاتفي من وزير خارجية السعودية لـ البرهان وحمدوك

يقول الخبراء، إن العدد الهائل من الأشخاص المصابين، والذي يعني بدوره الاضطرار إلى عزل المزيد من الناس، يهدد بسحق قدرة المستشفيات وشركات الطيران والشركات الأخرى على البقاء مفتوحة.

من جانبها، قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن البلاد على وشك رؤية الكثير من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المصابين بفيروس كورونا متحور اوميكرون اوميكرون أمريكا اخبار امريكا

موضوعات متعلقة

السودان.. اتصال هاتفي من وزير خارجية السعودية لـ البرهان وحمدوك

إسرائيل تهدد إيران مجددا بضرب منشأتها النووية

إيران: أمريكا اضطرت للتفاوض معنا بحذر خوفا من قوتنا الرادعة

أوميكرون يثير الذعر في إسرائيل.. وتحذير عاجل من بينيت

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن استهداف المدنيين في المملكة

إجراء عاجل من بريطانيا بعد محاولة اغتيال الملكة إليزابيث

لمكافحة كورونا.. قرار عاجل من الإمارات بشأن الدراسة في أبوظبي

هجوم على السفارة التركية في بولندا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد إدراجه في اليونسكو| حوار خاص مع صاحب كتاب «ملكات الحرير» لتوثيق تراث الأزياء الفلسطينية.. صور

عقب تجديد تعاقده.. مصطفى محمد يقود تشكيل جالطة سراي أمام دنيزلي سبور

مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي متحور أوميكرون

كيما2 وأسوان الجديدة ليسا نهاية القصة|السيسي ينهي سنوات تخريد الصعيد وطمس هويته

حكم إيداع المال في البنوك.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

الإسكان: الدولة تعمل على تطبيق الحد الأدنى لـ الأجور لجميع القطاعات.. فيديو

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تبدأ الاحتفال بـ 2022.. هل تعرف الفرق بين الكريسماس ورأس السنة ؟

بحلول العام المقبل.. شركة بريطانية تقترب من توفير الإنترنت عالميا عبر قمر صناعي

عفريت.. شاهد لحظة اختفاء قطة بطريقة مرعبة أثناء جلوسها في المطبخ|فيديو

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

فيديو

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ