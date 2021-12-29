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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل الإعلان عن برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى المعهد الهندى للتكنولوجيا IT Hyderabad

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة الهند بالقاهرة بالإعلان عن الجولة الثانية للقبول بالفصل الدراسى من يناير إلى مايو2022 من  برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا فى المعهد الهندى للتكنولوجيا حيدر أباد IT Hyderabad لدراسة الدكتوراه .

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احصل علي فرصة للدراسة في روسيا .. عبر هذا الرابط

وأوضحت  أن تفاصيل البرنامج:

  • مدة البرنامج: 4 سنوات.
  • مبلغ المنحة: 60000 INR شهريًا.
  • دعم الطوارئ يصل إلى: 100000 سنويًا

 وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وزارة التعليم العالى البحث العلمي وزير التعليم العالي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي

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