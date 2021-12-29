تفاصيل الإعلان عن برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى المعهد الهندى للتكنولوجيا IT Hyderabad

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة الهند بالقاهرة بالإعلان عن الجولة الثانية للقبول بالفصل الدراسى من يناير إلى مايو2022 من برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا فى المعهد الهندى للتكنولوجيا حيدر أباد IT Hyderabad لدراسة الدكتوراه .

وأوضحت أن تفاصيل البرنامج:

مدة البرنامج: 4 سنوات.

مبلغ المنحة: 60000 INR شهريًا.

دعم الطوارئ يصل إلى: 100000 سنويًا

وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.