أخبار البرلمان.. 5 مفاجآت أثارت دهشة وزير التعليم.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات الثلاثاء 28/ديسمبر/2021 - 11:50 م 12/28/2021 11:50:03 PM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين: بعد تصديق السيسي..لماذا سمح قانون المرور باستخراج رخصة موتوسيكل من 16 سنة؟ البطريق وعودة الضرب والمواقع الاباحية..5 مفاجآت برلمانية اثارت اندهاش وزير التعليم في موعد أقصاه يناير 2022.. 9 فئات ملزمة بسداد ضريبة المرتبات حالات وضع المنقولات والعقارات تحت الحراسة القضائية وموعد انتهائها يرفع مستوى الأطباء.. صحة النواب: قانون المجلس الصحي سيوفر خدمات طبية مميزة بعد حديث السيسي.. برلمانية توضح فوائد بناء شقق ايجار مفروشة للمقبلين على الزواج ما هي ضوابط إتفاقيات التوريدات التجارية؟.. القانون يجيب طباعة شارك وزير التعليم أخبار البرلمان العقارات الأطباء قانون المرور المواقع الاباحية خدمات طبية