أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29 -12-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021، داخل المزارع.

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :



تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين35 و36 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 29 -12-2021

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 44 و 45 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 45 و46 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4.25 و 4.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 2.75 و 3 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.