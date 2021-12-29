أصبت بـ 4 جلطات.. مدير التصوير محسن أحمد يكشف سبب ابتعاده عن السينما

كشف الدكتور محسن أحمد، المخرج ومدير التصوير، سبب ابتعاده عن السينما، قائلا: أصبت بجلطة قلب، وبعدها 3 جلطات في المخ، وده كان سبب في ابتعادي لفترة زمنية.

وأضاف ، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، وبعد ما تخلصت من هذه الجلطات؛ وجدت حال السينما مختلف تماما عن ما كنت بشتغل، والاجيال الحالية مختلفة عن الرواد والأبطال.

وأوضح: فى نجوم كبيرة في حالة اعتزال إجباري كبيرة؛ نتيجة غياب الوعي بأهمية فن السينما.

وفي سياق آخر، نوه الدكتور محسن أحمد، بأن مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان خاص جدا ومرتبط به ودائم الحضور فى كل فعالياته؛ لأنه يعرض أفلاما عالمية قيمة، قائلا: "فوجئت إن دعوة مهرجان القاهرة لم تأت لي، وحزنت جدا وكتبت إني زعلان جدا، عشان كنت دائم الحضور".

وتابع الدكتور محسن أحمد، أن رئيس مهرجان القاهرة السينمائي تدارك الأزمة، وتواصلوا معه بسرعة، واعتذروا له، وهو قبل؛ هذا لأن الخطأ لم يكن مقصودا، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى مئات المهرجانات.