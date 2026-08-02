لأول مرة بدمياط.. استخدام واحد من أحدث مناظير الموجات فوق الصوتية بمركز القلب والجهاز الهضمي

أعلن مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط، من خلال بيان صادر عنه بأنه لأول مرة بدمياط والدلتا سيتم استخدام واحد من أحدث مناظير الموجات فوق الصوتية Olympus EU-ME3 الذي يمثل نقلة نوعية في جودة التصوير ودقة التشخيص والإجراءات التداخلية.

جاءذلك تحت رعاية، الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم ،رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة

والدكتور وليد أنور أبو الخير مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط

والدكتور عبد العزيز فرج مدير الخدمات الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط

ياتى ذلك في إطار دعم التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث تقنيات المناظير التداخلية، يسر مركز القلب الجهاز الهضمي بدمياط أن يستضيف يوم الاثنين 3 أغسطس الأستاذ الدكتور السيد غنيم، استشاري المناظير التداخلية وأحد أبرز رواد مناظير الموجات فوق الصوتية (EUS) في مصر، و الاستاذ الدكتور عمر عبد الله استشارى المناظير التداخلية ومناظير الموجات فوق الصوتية، وذلك لإجراء ومناقشة مجموعة من الحالات المتقدمة باستخدام أحدث تقنيات مناظير الموجات فوق الصوتية EUS.



ولأول مرة بدمياط و الدلتا سيتم استخدام واحد من أحدث مناظير الموجات فوق الصوتية Olympus EU-ME3 الذي يمثل نقلة نوعية في جودة التصوير ودقة التشخيص والإجراءات التداخلية.



يتضمن البرنامج، بثاً مباشراً لحالات متنوعة باستخدام منظار EUS، مناقشة تفاعلية لخطوات التشخيص واتخاذ القرار العلاجي، استعراض الإمكانيات المتقدمة لأحدث أجهزة Olympus EU-ME3، تبادل الخبرات مع نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والمناظير.

