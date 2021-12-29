بعد ساعات من طرحها.. أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب الأعلى استماعا في الخليج

تصدرت أغنية "كتر من قربك" للنجم الكبير عمرو دياب قوائم الأعلى استماعا في الخليج عبر تطبيق الموسيقى الشهير أنغامي وذلك بعد طرحها بيوم واحد فقط، وذلك رغم عدم طرحها في مصر حتى الآن.

أغنية كتر من قربك كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

ومن ناحية أخرى واصل النجم الكبير عمرو دياب تصدره لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير الأسبوع الماضي.

وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 11 مليون و600 ألف مشاهدة .

وفي سياق آخر تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعا بتطبيق "أنغامي" خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وتقول الأغنية في مطلعها: يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبي شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبني دقيقتين .

من ناحية أخرى، أعلن عمرو دياب إحيائه حفلا غنائيا في دبي يوم 15 يناير 2022، كما نفذت تذاكر حفل الهضبة والذي سيقام بموسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري

وأعلن الموقع الخاص بحجز التذاكر نفاذ بيع جميع التذاكر التي يصل عددها لـ 10 آلاف تذكرة هي سعة مسرح "أبو بكر سالم" ببوليفارد الرياض.

ومع نهاية عام 2021 مازال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب ميوزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة في مصر.

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