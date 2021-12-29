حبس المتهم بقتل زوجته وأولاده في بني سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة حبس المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، بمحافظة بنى سويف ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأقدم زوج على التخلص من زوجته، وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وكشفت التحقيقات، أن الزوج هو من تخلص من أولاده، وزوجته، فى واقعة وفاة سيدة، وأطفالها الثلاثة، بمحافظة بنى سويف أمس الثلاثاء.

وبدأت نيابة مركز الواسطى، التحقيق مع زوج لاتهامه بقتل زوجته، وأطفاله الثلاثة، بوضع سم الفئران لهم ببنى سويف، لمروره بضائقة مالية.

شيع المئات من أهالى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف جثامين أم وثلاثة من أطفالها توفوا بسبب حلة محشى مسممة.

من جانبه امر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام بنى سويف انتداب فريق من النيابة مناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة .

لقي 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى

وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف.

وجار اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.