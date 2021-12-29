أيتن عامر تحتفل بالكريسمس عبر إنستجرام

احتفلت الفنانة أيتن عامل بالكريسماس بنشر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الصغير "إنستجرام".

وظهرت الفنانة برفقة بابا نويل وخلفها شجرة الكريسماس ، معلقةً " لإرسال سانتا كل عام لنشر الحب والسعادة في عائلتنا مع هذه الزيارة مذهلة".

وأكملت " طبعا ولادى هنا اللى زينوا الشجرة السنة دى و كل اللى بتمناه ان ذوقهم يتحسن اكتر من كدة السنة الجاية ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "كل سنة وانتي طيبة ياقلبي"،" عسل وسكر وشربات انتى فراشه رقيقه فى سماء الفن تعطر الدنيا كلها مسكا وياسمين وزهور عسل وسكر وشربات منوره الدنيا كلها يا قمر قشطايه عسلايه منوره الدنيا كلها يا قمر ".