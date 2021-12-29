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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن خطورة متحور أوميكرون

تحذير عاجل من الصحة
تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن خطورة متحور أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها أن خطورة متحور"أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا لا تزال "عالية جدا".

وقالت الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي حول تطورات جائحة كورونا "لا يزال الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون عاليا جدا".

وأضافت المنظمة "تشير الدلائل المتوافقة إلى أن متحور أوميكرون لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى 3 مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان".

وكانت الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق، أن متحور أوميكرون ينتشر  في 110 دول، مؤكدة أنه ينتشر بشكل أسرع من "دلتا"، ولكن قد يكون أقل حدة في تأثيره.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية، إن المعطيات تشير إلى أن أوميكرون، ينتشر أسرع بكثير من سلالة دلتا، وقد يكون أقل حدة.

وأضافت أنه لا يُعرف بعد، إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا، في تفادي خطورة الإصابة بمتحور أوميكرون.

وسبق أن أوضحت المنظمة الدولية أن السلالة الجديدة من كورونا “أوميكرون” ستؤدي إلى ارتفاع الحالات التي تدخل المستشفيات، خاصة في صفوف غير الملقحين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، متحور أوميكرون، فور اكتشافه لأول مرة يوم 26 نوفمبر 2021، بأنه متحور مثير للقلق، ولا يزال هناك الكثير المعلومات غير المعروفة عنه، بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة به.

فوضي في جميع أنحاء العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي متحور أوميكرون

وبات متحور "أوميكرون" هو السائد في عدد كبير من الدول، مثل بريطانيا والدنمارك والبرتغال، وكذلك الولايات المتحدة.

فيما يحذر الخبراء من التراخي في مواجهة الموجهة الجديدة، على الرغم من أن النتائج الأولية تشير إلى أن أوميكرون قد يؤدي إلى مرض أكثر اعتدالًا.

وتسبب ظهور متحور أوميكرون، في حدوث حالة فوضى بجميع أنحاء العالم، حيث تحاول العديد من الدول تحقيق توازن بين القيود الاقتصادية والسيطرة على انتشار الفيروس.

واضطرت معظم الدول، على رأسها الدول الأوروبية، إلى فرض قيود جديدة لمواجهة التفشي المتزايد للوباء خلال هذه الفترة، وسط توقعات بارتفاع عدد الإصابات مع انتهاء موسم الأعياد، وسط حالة من الرعب والقلق بسبب تفشي متحور أوميكرون شديد العدوي في معظم أنحاء العالم.

اوميكرون الصحة العالمية منظمة الصحة متحور كورونا سلالة كورونا الجديدة

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