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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

استجواب وزير التعليم
استجواب وزير التعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، عددا من الاسئلة والمطالب التى تفاجأ بها  وزير التعليم حال طرحها من جانب النواب جاء بعض منها بسبب عجز المدرسين بالمدارس والأخر خاص بالمناهج والتعيين. 

طارق شوقي: تطوير التعليم يبدأ من أولى إبتدائي.. ونعتمد على فلسفة جديدة

 

وجاءت بعض الأسئلة كالتالي:

 

البطريق ليه كام ضافر


فاجأت النائبة إيفلين متى ، عضو مجلس النواب عن دمياط، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسؤال موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: "البطريق ليه كام ضافر؟.

وأضافت النائبة، أن تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي ، كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق، متابعة “المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسين مش مدّربين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين”.

 

اعجز عن حل أسئلة رابعة ابتدائي
قال النائب رياض عبد الستار " مصر الحديثة التي نحلم بها تتطلب تعليما يليق بمصر والمصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا في هذا الملف للنهوض بالعملية التعليمية و قال عبد الستار " ما يحدث مخيب للآمال و تابع " منهج رابعة ابتدائي ما يقرب من  1200 ورقة و انا أعجز عن حل بعض أسئلة رابعة إبتدائي متسائلا من وضع هذا المنهج و هل هو على دراية بعقلية الطفل في هذه السن ؟

 

عودة ضرب الطلاب في المدارس
قال النائب أحمد الشيشيني، إن الطلاب تجرأوا على المدرسين بسبب منع الضرب في المدارس، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات من الوزارة لحماية المدرسين.

وأضاف أن الطالب الذى يريد التعليم فعليه احترام المدرس، لاسيما أن الوزارة ليست وزارة تعليم فقط ولكنها وزارة تربية أيضا.

 

ولمتابعة المزيد حول الأسئلة التي أثارت اندهاش وزير التعليم .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي البطريق ليه كام ضافر النائبة إيفلين متى منهج الصف الرابع الابتدائي

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